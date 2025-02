Stand: 11.02.2025 09:30 Uhr Wedder Striet twüschen Hamas un Israel

Wat den Gazastriepen angahn deit, dor maakt sik nu de Suldoten vun Israel wedder mehr wat praat. Denn so as dat Verdedigensministerium vun Israel dat seggt, weer jede Tiet allens mööglich. De Achtergrund is, dat de Hamas dormit drauhen deit, de neegsten dree Gieseln anners as plaant nich freetolaten. De Terrororganisatschoon smitt Israel vör, dat se gegen de Vereenboren verstötten un Hölpsworen nich na’t Land hen rinlaten deen.

