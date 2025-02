Stand: 11.02.2025 09:30 Uhr Geld för nix

För veer Luxusautos Geld inkasseert, man aver keen levert. Deswegen steiht nu en negenunsösstig Johr ole Keerl bi’t Hamborger Landgericht vör’t Brett. Op düsse Oort un Wies harr he een Geschäftsmann üm mehre Millionen Euro bedragen. Alleen för een Auto hett he meist dree Millionen Euro in’e Tasch steken hatt un dat Geld denn aver annerwegens wat utgeven. Dat Ganze hett de Keerl nu vör Gericht ok togeven. Op em kunnen nu mehre Johren achter Trallen op tokamen.

