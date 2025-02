Stand: 10.02.2025 09:30 Uhr Fernseh-Duell Scholz-Merz

In twee Weken is Bunnsdagswahl - un güstern Avend sünd Bunnskanzler Olaf Scholz un Gegenkandidaat Friedrich Merz vun de Union to'n eersten Maal in en TV-Duell openanner drapen. Ganz veel debattert worrn is üm de Migratschoonspolitik. Bi dat Thema Weertschop sä Merz, dat Düütschland totiet en De-Industrialiseren beleven dee. Scholz hett togeven, dat de Ünnernehmen totiet nich besünners toversichtlich sünd. He hett aver ok dorop verwiest, dat Düütschland mang de G7-Staten op den tweetbesten Platz steiht, wat de Tahlen an Arbeitslose angeiht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch