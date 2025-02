Stand: 10.02.2025 09:30 Uhr Trump will mit Töll losleggen

Donald Trump will Stahl un Aluminium, de na de USA inföhrt warrt, mit 25 Perzent Toll beleggen. Dat hett de US-Präsident to Reporters an Boord vun sien Regeernsfleger seggt. Disse Töll schüllt denn för all Länner gellen. Ok för de Naverlänner Kanada un Mexiko schall dat keen Utnahmen geven.

