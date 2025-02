Stand: 10.02.2025 09:30 Uhr Verdacht op Islamismus

Na en Drepen vun 270 Mannslüüd in Bardörp/Bergedorf is nu de Staatsschutz an't Ermiddeln. Dat Drepen weer bi't Bezirksamt Bardörp anmellt as Sportveranstaltung. Bi't Dörsöken hett de Polizei denn vele Metzen funnen. Un se seggt, wegen de faststellten Personentosamenhäng weer dat wohrschienlich, dat sik hier islamistisch präägte Lüüd drapen hebbt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch