Stand: 10.02.2025 09:30 Uhr Unfall un Metzangreep

Toeerst en Verkehrsunfall un kort dorna en Angreep mit 'n Metz in Eidelstedt: In de Elbgaustraat sünd in de Nacht op de Höögde vun den S-Bahnhoff twee Autos tosamenstött - un denn is de Situatschoon woll hoochkaakt. De den Unfall utlööst hett, de weer nakelt un de schall den annern Mann mit en Metz angrepen hebben, seggt de Polizei, un disse Mann müss na't Krankenhuus hen un dat geiht üm Leven un Dood. Worüm de Angreep mit dat Metz keem, dat is noch unkloor.

