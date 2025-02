Stand: 10.02.2025 09:30 Uhr Sport vun'n Sünndag

In de Football-Bunnsliga hett de FC St. Pauli an'n Avend verspeelt - bi RB Leipzig geev dat en 0:2. Bi de Hallenhockey-WM in Kroatien hebbt sik de düütschen Hockey-Mannslüüd den Titel haalt. Ok Spelers ut Hamborg weern mit dorbi. In en Finaal, dat dat in sik harr, is dat DHB-Team de Öösterriekers över ween, mit 2:1 na Penalty-Scheten. Dat is de eerste Titel bi en Hallen-WM siet 14 Johr.

