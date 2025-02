Stand: 08.02.2025 09:30 Uhr En Oper för Hamborg

Johrenlang hefft se verhannelt. Nu steiht fast: An'n Baakenhöft in de HavenCity warrt en ne'e Oper boot. In teihn Johr schall se fardig ween un de Ünnernehmer Klaus-Michael Kühne betahlt. Wo düer dat nau warrt, is noch nich rut: De Tahl dreihunnertdörtig Millionen Euro stünn mal in'n Ruum. Hamborg stüert ok wat bi: man nich mehr as hunnertföfftig Millionen Euro – ünner annern üm den Bo vör Hoochwater to schulen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch