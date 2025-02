Stand: 08.02.2025 09:30 Uhr Demos in Hamborg

Vundaag warrt in de Binnenstadt demonstriert – un dat gliek twee mal. Üm un bi Klock een is dat so wiet. An'n Steendamm gifft dat Protest dorgegen, dat dat Asylrecht strenger warrn schall. De Demotog treckt denn bet na'n Jungfernstieg. De anner Demo geiht an'n Theodor-Heuss-Platz los. Dor warrt woll bummelig tweedusend Lüüd gegen dat Regime in'n Iran protestieren. Se treckt denn övern Gorch-Fock-Wall un'n Valentinskamp to'n Göösmarkt. Raatslag vun de Polizei: Wokeen an'n Middag na de Binnenstadt will, föhrt beter mit Bus un Bahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch