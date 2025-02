Stand: 08.02.2025 09:30 Uhr Gieseln in Gaza

In'n Gazastriepen will de Terrororganisatschon Hamas vundaag wedder drei Gieseln freelaten. Ok en Düütsch-Israeli schall mit dorbi ween. He is süssunföfftig Johr oolt und weer an'n sövten Oktober 2023 tosamen mit sien Fro na Gaza verslept worrn. De Fro is al in'n November freekamen. In de aktuelle Wapenroh hett de Hamas achtteihn israelisch Gieseln freelaten. Op de anner Siet hett Israel üm un bi süsshunnert Palästinensers ut'n Gefängnis rutlaten.

