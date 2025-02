Stand: 08.02.2025 09:30 Uhr Överfäll in Hamborg

Twee Froenslüüd sünd güstern an jümehr Dören överfallen worrn. In de twee Fäll weren dat Mannslüüd, de so doon hefft, dat se Handwarkers weren. Morgens hefft twee Mannslüüd in'n Kletterrosenweg in Bramfeld bi en tweeunachtig Johr ole Fro bimmelt. Se rööp na Hölp – un denn sünd de twee wedder afhaut. Middags is en Mann in Neeallermöh in'n Ebner-Eschenbach-Weg bi en anner Fro in'n Öller vun dreiunsösstig Johr an de Döör ween – un he hett en beten Geld roovt. De Polizei glöövt, dat de twee Fäll nix miteenanner to doon hefft. Se söcht na Lüüd, de in de Fäll wat sehn hefft.

