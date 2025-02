Stand: 08.02.2025 09:30 Uhr Football: HSV winnt

De HSV steiht wedder op'n eersten Rang vun de Tabell in de twete Football-Bunnsliga. Dat Team kunn sik mit twee to een bi Preußen Münster dörsetten. Störmer Davie Selke hett gliek tweemal drapen. Dat mach man ween, dat sik de HSV nich lang baven in de Tabell höllt. De 1.FC Köln kunn morgen wedder an'n HSV vörbitrecken.

