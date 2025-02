Stand: 08.02.2025 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hefft wie vele Wulken an'n Heven. Blots af un an kickt de Sünn dör. Dat blifft mehrstendeels dröög. De Temperaturen klattert op bet veer Graad. Morgen blifft dat denn ok üm un bi so: wenig Sünn un bet to fief Graad.

