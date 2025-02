Stand: 07.02.2025 09:30 Uhr Enigen över en ne’e Oper

Ne ganze Tiet lang güng dat Hen un Her. Man nu sünd se woll övereenskamen, wat dat ne’e Opernhuus in’e Havencity angahn deit. De Hamborger Senaat will schiens vundaag verkünnen, dat he sik mit den Ünnernehmensmann Klaus-Michael Kühne enigt hett. So as dat NDR Hamborg Journal un NDR 90,3 wies worrn sünd, will Börgermeester Peter Tschentscher hüüt Middag de Details dorto kunddoon. Maandag düsse Week harrn se noch en Termin bi’n Notar verschaven hatt. Denn dor geev dat woll noch apene Fragen bi’n Verdrag. So sä dat tomminst de Kühne-Stiften. Bet to 330 Millionen Euro harr Kühne för en ne’e Oper an’n Baakenhöft in Utsicht stellt.

