Stand: 07.02.2025 09:30 Uhr De U5 warrt nich an’n Jungfernstieg hollen

He schall en ne’e Verkehrsknütten warrn mit grote Bedüden: de Dammtor-Bahnhoff. Hier schüllt denn de U- un de S-Bahnen, Regionaal- un Fernverkehr tohooplopen. Un nu steiht fast, dat de U5, de se plaant hebbt, dor denn ok hollen schall un nich mehr so as egens dacht an’n Jungfernstieg. Dorachter stickt, dat de Stoppsteed vun’e U1, de Stephansplatz, nee maakt un denn wat dichter na’n Dammtorbahnhoff hen verleggt warrt. De Neebo vun de Statschoon Stephansplatz warrt denn üm un bi achteenhalf Johr lang duern.

