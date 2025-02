Stand: 07.02.2025 09:30 Uhr S-Bahnen hollt wedder an’n Diebsteich

Bi en annern Bahnhoff in Hamborg sünd se nu al siet twee Johr to Gang un boot dor, dat is de Bahnhoff Diebsteich. Un siet vundaag nu hollt hier wedder de S-Bahnen. Un dormit föhrt denn de Lienen S3 un S5 wedder na Plaan. Dreemal harrn se den Start vun’n Bedrief vun de ümboote S-Bahnstatschoon Diebsteich nu al verschaven hatt. Blangenan warrt noch an den ne’en Fernbahnhoff boot. Dor schüllt denn in twee Johr tominnst för’t Eerste de eersten Töög föhren.

