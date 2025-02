Stand: 07.02.2025 09:30 Uhr Trump geiht gegen Int. Straafgerichtshoff gegenan

Siet mehr as twintig Johr geiht de Internatschonale Straafgerichtshoff Kriegsverbreken op’e ganzen Welt na. Un nu geiht de ne’e US-Präsident Donald Trump gegen düt Gericht in Den Haag gegenan. Denn per Dekret hett Trump nu Sankschonen fastleggt, de bedüden doot, dat de Böversten un de Arbeitslüüd vun’n Straafgerichtshoff nich mehr na de USA hen reisen dröövt. In’e USA, dor speelt dat al länger kenn Rull, wat düt Gericht seggen deit. Un in Israel is dat jüstso.

