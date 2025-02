Stand: 07.02.2025 09:30 Uhr Weniger flücht Lüüd kaamt na Hamborg

Opstunns kaamt weniger flücht Lüüd na Hamborg hen so as dat noch vörher vör een Johr de Fall ween is. Liekers sünd de Quarteren meist all ganz un gor vull. Düt Johr kaamt denn aver noch welk ne’e Plätz hento: an’n Volkspark un in Bahrenfeld, dor in de Wichmannstraat. Man dorför warrt aver ok woanners Plätz wedder streken un dichtmaakt.

