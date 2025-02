Stand: 07.02.2025 09:30 Uhr Warnstreik bi’n VHH

Siet hüüt fröh hebbt de Arbeitslüüd bi de Verkehrsbedrieven Hamborg Holsteen jümehr Arbeit daalleggt. Denn de Warkschop Ver.di hett to en veeruntwintig Stünnen Warnstreik opropen. Un bet morgen fröh Klock dree schall dat Ganze denn duern. Bedrapen sünd de Bussen vun’n VHH in Hamborg un in de Ecken Pinnbarg, Seebarg, Stormarn un Herzogtum Lauenborg.

