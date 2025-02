Stand: 06.02.2025 09:30 Uhr Hamborger Schölers

In Hamborg gifft dat bummelig 221.000 Kinner un junge Lüüd an allgemeenbillen Scholen. Dat sünd 3.200 mehr as noch in’t verleden Schooljohr. Dormit is de Tall vun de Schölers nich so dull ropkladdert as in de verleden Johren. Wat Schoolsenatersch Ksenija Bekeris seggt, liggt dat doran, dat nich mehr so veel Lüüd vun de Flucht na Hamborg hen kaamt. Ut de Schoolstatistik kann een rutlesen, dat meist 35 Perzent vun de Schölers tohuuus keen oder blots ganz wenig Düütsch snackt.

