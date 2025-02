Stand: 06.02.2025 09:30 Uhr Wahl-O -Mat

De Bunnszentraal för polit’sche Billen sett hüüt Vörmeddag den so nöömten Wahl-O-Maten för de Bunnsdagswahl in’n Gang. Wählers köönt mit dat Programm in’t Internet kieken, wat för Parteien besünners dicht an jemehr egen Instellen sünd. Dorto kann de egen Menen över 28 Thesen mit dat Programm vun verscheden Parteien vergleken warrn. Dat gifft ok Utgaven in de Länner. To’t Bispeel för de Börgerschopwahl in Hamborg an’n 2. März.

