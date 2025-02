Stand: 06.02.2025 09:30 Uhr Merz blifft bi sien Menen

Liekers Angela Merkel doran krittelt hett un de velen Lüüd, der dor in Düütschland op de Straat gahn sünd, blifft Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz bi sien Kurs in de Migratschoonspolitik. To de Bläder vun de Funke-Mediengrupp sä he, he wöör de Demonstratschonen eernst nehmen. Man sien Partei wöör sik nich vun de strengeren Regeln bi de Migratschoon afbringen laten. Un en düütliche Mehrheit vun de Düütschen wöör düssen Kurs bi de CDU in düsse Saak för richtig hollen.

