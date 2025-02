Stand: 06.02.2025 09:30 Uhr Football

Dat weer en ganzet Stück Arbeit för den Düütschen Meester, man an't Enn is Bayer Leverkusen doch noch na't Halffinaal vun' DFB-Pokal henkamen. Leverkusen hett den Tweetligisten Köln eerst in de Verlängern mit 3:2 slaan.

In de twete Footballbunnsliga speelt de HSV morgen an'n fröhen Avend bi Preußen Münster.

