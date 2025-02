Stand: 05.02.2025 09:30 Uhr De Laag opstunns in’e Hamborger Politik

De SPD liggt vörn, CDU un Linke haalt op. Dat is opstunns de Laag in de Hamborger Politik. Dat wiest en ne’e Ümfraag vun Infratest-Dimap, de in’n Opdrag vun’n NDR maakt worrn is. Dorna to uurdelen liggt de SPD so as vörher bi 31 Perzent. De gröne Regerenspartner verlütt twee Punkten un kummt nu op 20 Perzent. De CDU leggt to üm een Punkt op nu 18 Perzent. De AfD liggt so as vörher ok al bi 9 Perzent. Un de gröttste Winner siet Januor sünd de Linken. Se liegt bi 8 Perzent. Dat is en Plus vun dree Punkten. FDP un BSW kaamt op je 3 Perzent.

