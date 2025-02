Stand: 05.02.2025 09:30 Uhr Triell vun’e Börgermeesterkandidaten

In den Hamborger Wahlkamp güng dat nu jüst nochmal böös wat hen un her mit Reed un Gegenreed twüschen de dree Börgermeesterkandidaten. Peter Tschentscher vun’e SPD, Katharina Fegebank vun’e Grönen un Dennis Thering vun’e CDU sünd güstern Avend tohoopdrapen bi en so nöömtet Triell. Un dorto inlaadt harrn de Zeit Hamborg un Radio Hamborg. Streden hebbt se ok över den Wahnensbo. Thering bekrittelt, dat to wenig Wahnen boot worrn un deswegen de Hüern na baven gahn weern. Man Tschentscher un Fegebank wiesen dat trüch.

