Trumps Plaan för den Gazastriepen

Wenn dat na US-Präsident Donald Trump gahn dee, denn schullen de USA de Kuntrull över den Gazastriepen övernehmen. Dat sä Trump bi en Presskunferenz, de he tohoop mit den israel’schen Regerensböversten Benjamin Netanjahu in Washington geven hett. He sä: Gaza weer opstunns keen Oort, wo een leven kunn. De USA wören den Landstriepen an’e Küst, wat de Weertschop angahn dee, eerstmal vöranbringen. Un dorna kunnen denn de Lüüd wedder trüchkamen. He hett ok nich utslaten hatt, dor amerikan’sche Suldoten hentoschicken, dormit he siene Plaans denn ok ümsetten kunn.

