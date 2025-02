Stand: 05.02.2025 09:30 Uhr Kriggt Hamborg en ne’e Oper in’e Havencity?

Egens wullen se dat güstern in’t Hamborger Raathuus nu vun Amts wegen her kunddoon, dat sik de Senaat un de Milliardär Klaus-Michael Kühne enigt harrn. Man de Termin is afseggt worrn. So as de Kühne Stiften dat seggen deit, sünd rund üm den finalen Verdrag noch apene Fragen opdükert. Un in’e Stadt kummt in’e Twüschentiet ümmer mehr Gegenwind op gegen düsse Plaans. So kummt opstunns Kritik vun‘n Denkmaalvereen un vun’e Linken.

