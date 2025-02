Stand: 05.02.2025 09:30 Uhr Magnetsweevbahn in Hamborg?

Blangen düsse Fraag, wat en ne’e Oper angahn deit, dor gifft dat opstunns noch en ne’e Fraag bavento in uns Stadt: Un dat is de Fraag na en Magnetsweevbahn in Hamborgs Süden, wat een de, wat de Technik angahn deit, henkriegen dee? Dat is NDR 90,3 wies worrn, dat de Stadt dat opstunns nakieken laten deit. Dat geiht üm en annern Weg, den een denn blangen de S-Bahn noch bavento hett twüschen Hööftbahnhoff un Horborg. För den Senaat steiht opstunns noch de U-Bahnlien veer ganz baven an, dat se düsse länger maken doot. Man anner Mööglichkeiten, so as nu en Magnetsweevbahn, de schüllt nich utslaten warrn. Un langslopen kunn düsse denn an de Georg-Wilhelm-Straat över de Mengestraat hen na Kirchdörp-Süüd.

