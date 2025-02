Stand: 04.02.2025 09:30 Uhr Exploschoon in Wandsbeek

In Wandsbeek hett dat hüüt Morgen ornlich wat rummst, denn in en Mehrparteienhuus an de Ohrensborger Straat geev dat en Exploschoon. Dat Huus müss rüümt warrn. Un för all de Lüüd, de dor wahnen doot, hebbt se eerstmal en hvv-Bus praatstellt hatt. So as de Polizei dat seggen deit, is bi de ganze Saak aver nüms bi to Schaden kamen. In’t Parterr vun dat Huus is normalerwies en Pizzaladen binnen, man de is nu twei. Woso dat rummst hett, dat is noch unkloor. En Statiker schall sik dat Huus nu eerstmal ankieken.

