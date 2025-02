Stand: 04.02.2025 09:30 Uhr Bunnsthemen ok in’n Hamborger Wahlkamp

Mehr Sekerheit un en Weertschop, de brummen deit. Dat weren för den Hamborger CDU-Böversten Dennis Thering bi den Bunnsparteidag güstern de Themen, de ganz bavenanstahn doot. De Christdemokraten hebbt sik blangen anner Saken för scharpere Regeln bi de Migratschoon utsnackt un ok dorför, de Stüern daaltosetten. Thering is de Topkandidat vun’e Hamborger CDU un sä to’n NDR, he stell fast, dat de Themen in’n Bund nu ok den Hamborger Wahlkamp överstrahlen deen.

