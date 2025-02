Stand: 04.02.2025 09:30 Uhr China un USA kriegt sik in’e Kladden

China un de USA kriegt sik nu so bilütten in’e Kladden, denn twüschen de beiden groten Volksweertschopen drauht en Hannelskrieg. Denn nadem de USA Töll op Waren ut China ankünnigt hett, hebbt nu hüüt fröh de Böversten in Peking Gegentöll künnigmaakt. Un düsse schüllt denn af tokamen Week gellen. Man op’e annern Siet fallt op Waren ut Kanada un Mexiko nu aver eerstmal keen US-Töll mehr an. Denn düsse beiden Länner wüllt dorför nu denn eerstmal gegen den Drogensmuggel ne ganze Eck wat forscher gegenahngahn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch