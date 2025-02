Stand: 04.02.2025 09:30 Uhr Kaamt Scheep in’e Schaddeenflott ok ut Düütschland?

De sonöömte Schaddenflott vun Russland bi de Scheep warrt blangen anner Saken för mehre Schadens an Kavels in’e Oostsee de Schuld geven. So as dat utsüht, hebbt woll ok düütsche Redereen Scheep na düsse Schaddenflott hen verköfft un dormit denn ok veel Geld verdeent. Dat wiest Recherchen, bi de ok de NDR, WDR un de Süüddüütsche Zeitung mit bi ween sünd. Dorna to uurdelen, dreegt de faken rotten Tankers dorto bi, Sankschonen gegen dat Öl ut Russland to ümgahn. De Scheep gellt as Risiko för de Ümwelt un kunnen ok för Spionaag un Sabotaag bruukt warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch