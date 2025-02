Stand: 04.02.2025 09:30 Uhr Ne’e Schoolmesters fangt an

Bald staht se denn ümmer mal wedder in’e Klassenrüüm: Üm un bi 470 Nawassschoolmesters leggt nu in Hamborg mit jümehr Referendariaat los. Maken mullen dat egens meist dubbelt so veel. Un op’t leevst wullen de mehrsten vun jüm, so as in de Vörjohren ok al, na’t Gymnasium hen. Un üm un bi Dreeviddel vun de ne’en Schoolmeesters sünd Froenslüüd.

