Stand: 03.02.2025 09:30 Uhr Protest gegen Rechts

In Berlin sünd rund 160-Dusend Lüüd gegen Rechtsextremismus op de Straat gahn. Se bekrittelt ok, dat de Union verleden Week versöcht hett, strengere Asylregeln dörch den Bunnsdag to bringen - un dorbi ok de Stimmen vun de Afd in Koop nahmen hett. De CDU steiht liekers achter ehre Plaans. Se will vundaag op ehren Parteidag in Berlin en Sofortprogramm besluten, för den Fall, dat se de Bunnsdagwahl winnen deit. Dorin sünd Plaans, mit de de illegaal Inwannern indemmt warrn schall, mit Torüchwiesen an de Grenzen un Grenzkontrullen, de anduern schüllt.

