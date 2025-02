Stand: 03.02.2025 09:30 Uhr Weniger Schoolkinner

Ranzen op’n Rüch un Schooltüüt in de Hand – wenn in’n Sommer de Erstklässlers inschoolt warrt, denn warrt dat weniger Jungs un Deerns ween as noch verleden Johr. Wat de Schoolbehöörd mellt, kaamt Stand nu düüt Johr 17-Dusend Kinner in de eerste Klass. Dat sünd rund 620 weniger as 2024.

03.02.2025

