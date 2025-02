Stand: 03.02.2025 09:30 Uhr Grammy för Hans Zimmer

Se gellt as de wichtigsten Musikpriesen vun de Welt – graad warrt in Los Angeles Musiklüüd mit de Grammys uttekend. Ok en Düütschen is dorbi. Filmmusikkomponist Hans Zimmer hett en Grammy för sien Arbeid an’n tweten Deel vun den Film „Dune“ kregen. Annere Grammys güngen to’n Bispill an de Sänger’schen Beyoncé un Sabrina Carpenter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch