Stand: 01.02.2025 09:30 Uhr Migratschoonsgesett

De Union hett güstern ehr Migratschoonsgesett nich dörch den Bunnsdag kregen- Nu warrt de CDU-Chef böös bekrittelt. Bunnskanzler Olaf Scholz sä in de ARD-Tagesthemen: Friedrich Maerz hett sik verzockt. Un he hett vör östereich‘sche Verhältnisse in Düütschland wohrschaut – also en Koalitschoon twüschen konservative un rechte Parteien. Kritik kööm ok vun de AfD. Parteichefin Alice Weidel hett Merz Föhrungsqualitäten infraag stellt. De CDU-Chef sülvst meent na de Afstimmen, dat de apen Debatt över de Saak dat wert west weer.

