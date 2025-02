Stand: 01.02.2025 09:30 Uhr Proteste gegen Rechts

Ok in de Zivilsellschop gifft dat veel Kritik doran, dat de CDU tohoop mit de AfD in’n Bunnsdag afstimmt hett. In Hamborg hebbt güstern 25.000 Minschen demonstreert. Vundaag schall dat in vele grote Städer wiedere Protesten geven. In Hamborg wüllt Fridays for Future un annere Organisatschonen ünner dat Motto “Wer mit Faschisten paktiert, hat nichts kapiert!“ op de Straat gahn. De Polzei rekent vun Middag af an mit ornlich Maleschen bin’n Verkehr in de Binnenstadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch