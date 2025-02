Stand: 01.02.2025 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat meist gries, aver dröög. De Sünn kann ok mal vörbikieken bi bet to 4 Graad. Opstunns meet wi bi ju in Reitbrook 1 Graad. Morgen hebbt wi ok Wulken, dat warrt gries un dröög. Mag ween, dat wi later ok noch en beten Sünn afkriegen doot. Dat Ganze bi bet to 3 Graad.

