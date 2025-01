Stand: 30.01.2025 09:30 Uhr Handball-WM: Düütschland is rut

De Handball-Weltmeesterschop is för dat düütsche Team vörbi. An'n Avend is de Mannschop in't Viddelfinal rutflogen. De Düütschen hefft in Oslo na Verlängern gegen Portugal verloren: mit dörtig to eenundörtig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch