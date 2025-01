Stand: 28.01.2025 09:30 Uhr S4-Planeree geiht langsomer

De Planeree för de ne'e S-Bahnlinie 4 na Ohrensborg, de bruukt beten mehr Tiet. Dat hett NDR 90,3 to weten kregen. Dat kummt so, wieldat Dele vun de Plaan-Ünnerlagen nee utleggt warrn mööt. Man an de Bo-Tiet ännert sik dordör nix. Vunaf Johrs-Enn 2027 schall de ne'e S4 föhren.

