28.01.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt mal mehr, mal weniger Wulken, un ok de Sünn lett sik mal wedder sehn. Lütt beten Regen kann dat avends in’n Hamborger Süden geven – bi bet to 9 Graad. Nu sünd dat in Lookstedt 5 Graad. Morgen geiht dat mit Regen los, un de Namiddag bringt blots noch poor Schuern – bi bet to 7 Graad.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch