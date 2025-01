Stand: 17.01.2025 11:00 Uhr Handball-WM: Düütschland gegen de Schwiez

Hüüt Avend, halvig negen, steiht in Herning in Däänmark dat twete Speel vun uns düütsche Mannschop bi de Handball WM an. Dor geiht dat denn gegen de Schwiez. De eerste Partie gegen Polen harr dat düütsche Team wunnen – mit 35 to 28.

