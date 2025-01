Stand: 07.01.2025 09:30 Uhr Waterbecken drauh to breken

Un ok dat Technische Hölpswark is siet güstern jümmerto to gang un twoors in Altno. Denn dor drauh an’n Försterweg en Rückhollbecken to breken un dat schiens direktemang na dat Bedrievsgelänn vun de Düütsche Bahn hen. Dat güng üm 500.000 Liter Water, denn dat THW hett dat Becken nu leerpumpt.

