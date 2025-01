Stand: 03.01.2025 09:30 Uhr Högere Minnstlöhn

In Hamborg arbeidt mehr as dörtigdusend Reinmakerlüüd. Siet den Johrswessel kriegt se mehr Geld, nämmich 14 Euro 25 in de Stünn. Ok ik annere Brangschen sünd de Minnstlöhn stegen. Ganz mit baven steiht de Arbeit in de Pleeg - dor kriegt de Lüüd vun nu af an tominnst 20 Euro 50 pro Stünn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch