Stand: 02.01.2025 09:30 Uhr Storm in’n Noorden

Vunwegen ornliche Stormböen un ümkippte Bööm sünd an’n Neejohrsdag en Reeg Bahnen un Scheep utfullen. Middewiel fohrt de mehrsten Töög man wedder, so as op de Streken Altno – Westerland/Sylt un Hamborg – Ahrensborg. Ok de Fähren na de Eilannen in Noord- un Oostsee sünd wedder na Plaan ünnerwegens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch