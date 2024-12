Stand: 30.12.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt dicke Wulken un opbrusen Wind un bet Middag noch hier un dor beten Fisselregen – bi bet to 7 Graad. Nu sünd dat an de Bill Graad. Ok morgen blifft dat gries mit denn un wenn ’n beten Regen, un de Wind warrt noch duller, bi nochmal 7 Graad.

