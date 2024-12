Stand: 27.12.2024 09:30 Uhr Spoort

Dat weer ganz knapp. An't Enn mussen de Hamborgers mit en Nedderlaag leven. De Handballers vun'n HSV Hamborg harrn in Eisenach mit en 31 to 32 dat Nasehn. De Entscheden is in de letzte Sekunn vun't Speel fullen. Düütlicher weer de Nedderlaag för de Basketballers vun de Hamborg Towers. Se hebbt in Rostock mit en 78 to 92 verloren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch