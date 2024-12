Stand: 23.12.2024 09:30 Uhr VW will sporen

Dat Sporpaket warrt bannig groot. VW is sik mit de Warkschop IG Metall jo an'n Freedag enig worrn – un nu gifft dat ne'e Details dorto. De SZ schrifft: Ok bummelig veerdusend Managers schullen üm un bi teihn Perzent vun jümehrn Johresverdeenst opgeven. Kloor is al, dat in de tokamen fief Johr 35.000 Steden wegfallen schüllt.

