Utgaven vun de Hoochbahn

Stand: 23.12.2024 09:30 Uhr

Gifft de Hamborger Hoochbahn to veel Geld ut? De Linke smitt de Hoochbahn vör, dat se to veel för't Renovieren un Beraters betahlt. So harr en Drapen vun'n Vörstand in Travemünn bald 160.000 Euro köst – un bummelig 80.000 Euro kreeg en Beraterfirma ut de Swiez. De Senat see, dat weer allens noch in'n Rahmen.

